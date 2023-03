Fotogallery - Migranti, record di sbarchi a Lampedusa: in 2mila in 24 ore

Sbarchi senza sosta Centosette persone, con quattro diversi barchini, sono sbarcate dopo essere state soccorse dalle motovedette della guardia costiera e delle Fiamme gialle. Salgono a 23, con un totale di 892 persone, gli sbarchi registratisi a partire dalla mezzanotte. Un barchino con dieci migranti, fra cui sei donne, è stato bloccato a poche centinaia di metri dagli scogli di Cala Pulcin. Al largo è stato invece intercettato, e sequestrato, un natante con a bordo 35 (cinque donne) originari di Camerun, Senegal e Guinea. Sempre negli scogli di Cala Pulcino sono stati bloccati, direttamente sulla terraferma, 14 sedicenti etiopi e sudanesi e in 48 (due donne e due minori) sono stati rintracciati sulla spiaggia dell'Isola dei Conigli. L'imbarcazione, in questo caso, è stata ritrovata sull'arenile dalla guardia di finanza. Anche questi gruppi sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola.

Il viaggio "fai da te" di 25 tunisini verso la Sicilia All'alba di sabato i finanzieri della motovedetta "Sottile" hanno intercettato nelle acque antistanti Lampedusa 25 tunisini, tra cui 4 donne e un minore, su un barchino in ferro di 7 metri con motore fuoribordo. Dal racconto dei migranti è emerso che il viaggio era stato organizzato in autonomia. "La barca l'abbiamo comprata noi. Abbiamo raccolto i soldi e pagato 45mila dinari per prendere la barca e 10 taniche da 20 litri di carburante". Fino a ora, gli sbarcati hanno sempre riferito di aver pagato da un minimo di mille fino a 4mila dinari per la traversata organizzata dagli scafisti. Queste nuove dichiarazioni, se confermate, mettono in luce un aspetto nuovo del fenomeno: in Tunisia, la gente del posto riesce anche a organizzare e salpare autonomamente verso la Sicilia.

Due naufragi in area Sar maltese: almeno 7 morti In area Sar Maltese sono naufragati due barchini, con a bordo subsahariani. Almeno sette i cadaveri già recuperati dalle motovedette della guardia costiera e delle Fiamme gialle italiane che sono intervenute. La capitaneria è riuscita a trarre in salvo una decina di persone che sono a bordo dell'unità di soccorso. Altri - non è chiaro quanti - sono stati recuperati da un peschereccio tunisino che era in zona e che, adesso, viene scortato dalla guardia di finanza verso il porto di Lampedusa. A bordo del peschereccio ci sono anche tre cadaveri.

Naufragio Cutro: avvistato corpo uomo di 30 anni, vittime salgono a 90 Intanto, sale a 90 il bilancio confermato delle vittime del naufragio di Steccato di Cutro. Il corpo di un uomo di circa 30 anni è stato avvistato da parte di personale della protezione civile impegnato nelle ricerche. Subito informato il nucleo sommozzatori della guardia costiera che ha dato il via alle operazioni di recupero del cadavere.