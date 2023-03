Lampedusa, la nave di Banksy in stato di fermo nel porto | Guardia costiera: "Le continue chiamate delle Ong intralciano i soccorsi"

Guardia costiera: "Nave Bansky doveva andare a Trapani"

La nave Ong Louise Muchel "era giunta sabato nel porto dell'isola con a bordo 178 migranti, soccorsi su 4 diverse imbarcazioni, il primo evento avvenuto in aera SAR libica, i successivi 3 in area SAR maltese", si legge in una nota della Guardia Costiera. "Il provvedimento - prosegue - è stato emesso a seguito degli accertamenti effettuati da IMRCC Roma - autorità coordinatrice dei soccorsi - in base al DL 1/2023, convertito nella legge 15/2023 e recante 'disposizioni urgenti in materia di transito e sosta nelle acque territoriali delle navi non governative impegnate nelle operazioni di soccorso in mare'. L'unità, nello specifico, dopo aver effettuato il primo intervento di soccorso in acque libiche, contravveniva all'impartita disposizione di raggiungere il porto di Trapani, dirigendo invece su altre 3 unità di migranti sulle quali, peraltro, sotto il coordinamento di IMRCC Roma, stavano già dirigendo in soccorso i mezzi della Guardia Costiera italiana".