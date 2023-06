Offese a Rackete, no all'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini

La vicenda, come detto, riguarda il salvataggio nella zona "SAR" della Libia, cioè quel tratto di mare nella cui area di competenza lo Stato è tenuto a prestare soccorso, di 53 migranti su un barcone alla deriva. Era il 29 giugno del 2019. Dopo averli caricati a bordo, la nave comandata da Carola Rackete li portò in Italia. Lo sbarco avvenne contravvenendo i reiterati ordini di alt imposti da una motovedetta della Guardia di Finanza ed entrando in collisione con la stessa durante le ultime fasi dell’attracco. Nell’immediatezza dei fatti Rackete fu arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e resistenza o violenza contro nave da guerra. Il gip di Agrigento negò la convalida l’arresto. L’ordinanza fu successivamente confermata dalla Corte di Cassazione.