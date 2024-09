Carola Rackete: "Sì alle armi a Kiev, chi è di sinistra sta con gli oppressi"

Per l'ex capitano della Sea Watch 3 "chi dice stop alle armi per arrivare alla pace, non cerca la giustizia. Anche io voglio la pace, anche gli ucraini vogliono la pace: non sono stati loro a chiedere di essere invasi! Ma serve una pace giusta. E la precondizione per la pace è che Putin ritiri le sue truppe dal territorio ucraino. Per questo dobbiamo sostenere la richiesta di autodifesa che arriva da Kiev".