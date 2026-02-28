Voghera, travolge tre ciclisti in poche ore: donna arrestata per tentato omicidio
Il caso più grave in serata: un 49enne è in prognosi riservata al Policlinico San Matteo
© ansa
Sembrava l'ennesimo incidente stradale, uno di quelli che purtroppo si verificano con frequenza sulle strade urbane: un ciclista investito e l'automobilista in fuga. Ma quanto accaduto venerdì pomeriggio a Vigevano, in provincia di Pavia, ha assunto contorni ben più gravi con il passare delle ore. Tre investimenti nel giro di poco tempo, tutti ai danni di ciclisti, tutti riconducibili alla stessa persona. Una sequenza che, secondo gli inquirenti, lascia poco spazio ai dubbi sulla volontarietà dei gesti.
Tre episodi in poche ore
Il primo episodio si è verificato a metà pomeriggio. Una ragazza in bicicletta è stata urtata dallo specchietto di un'auto. Fortunatamente non ha riportato conseguenze e non si è reso necessario l'intervento dei sanitari. In serata è stato investito un secondo ciclista: un uomo che ha riportato una contusione a una mano, senza gravi conseguenze. Cinque minuti più tardi, l'episodio più drammatico: un uomo di 49 anni è stato travolto violentemente. Rianimato sul posto e intubato, è stato trasportato d'urgenza dall'elisoccorso al Policlinico San Matteo di Pavia, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.
Il furto dopo l'investimento
A rendere ancora più inquietante la vicenda è un ulteriore dettaglio: il 49enne sarebbe stato derubato del marsupio contenente documenti e denaro contante, rimasto a terra accanto alla bicicletta dopo l'impatto. Un elemento che aggrava ulteriormente la posizione della responsabile. La presunta autrice degli investimenti, una donna di 48 anni residente in un comune della provincia pavese è apparsa in evidente stato di squilibrio e si è costituita in Questura a Pavia. Una volta collegati i tre episodi, gli investigatori hanno disposto l’arresto con l’accusa di tentato omicidio volontario plurimo.