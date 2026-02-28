Il primo episodio si è verificato a metà pomeriggio. Una ragazza in bicicletta è stata urtata dallo specchietto di un'auto. Fortunatamente non ha riportato conseguenze e non si è reso necessario l'intervento dei sanitari. In serata è stato investito un secondo ciclista: un uomo che ha riportato una contusione a una mano, senza gravi conseguenze. Cinque minuti più tardi, l'episodio più drammatico: un uomo di 49 anni è stato travolto violentemente. Rianimato sul posto e intubato, è stato trasportato d'urgenza dall'elisoccorso al Policlinico San Matteo di Pavia, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.