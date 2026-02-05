Los Angeles, auto contro un supermercato: tre morti e diversi feriti

Un'auto si schianta contro un supermercato a Los Angeles: l'incidente avrebbe causato almeno tre morti e altri sei feriti. Lo riferiscono le autorità locali. L'incidente è stato segnalato poco dopo mezzogiorno presso un supermercato nel quartiere di Westwood, secondo la portavoce del dipartimento dei vigili del fuoco di Los Angeles, Lyndsey Lantz. Tre vittime sono morte sul posto, ha detto Lantz, aggiungendo che i paramedici stavano prestando soccorso a sei o sette persone, alcune in gravi condizioni. Le immagini televisive mostravano una berlina argentata completamente all'interno del negozio su Westwood Boulevard. I primi rapporti indicano che la conducente fosse una donna, ma non è stato chiarito se fosse tra i feriti o i deceduti. Le cause dell'incidente sono sotto indagine.