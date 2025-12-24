Usa, investe e uccide un pedone durante una diretta social: arrestata una tiktoker

Nel video pubblicato online, si sente l'influencer urlare: "Ho appena investito qualcuno". Poi ha interrotto la live
© IPA
Una tiktoker, accusata di aver investito e ucciso un pedone durante una diretta streaming alla guida della sua auto in un sobborgo di Chicago, è stata arrestata. Lo riportano i media americani citando la polizia e la famiglia della vittima. La donna si chiama Tynesha McCarty Wroten, ha 43 anni ed è conosciuta dai suoi follower come Tea Tyme. La vittima è il 59enne Darren Lucas, come dichiarato dal tenente Paul Kehrli del dipartimento di polizia di Zion, in Illinois. Il genero di Lucas, Chris King, ha dichiarato che la sua famiglia è stata informata che Wroten è accusata di omicidio colposo. "Io e la mia famiglia siamo lieti di vedere che gli ingranaggi della giustizia si muovano", ha detto.
Secondo la ricostruzione degli investigatori, Lucas stava attraversando la strada in un sobborgo di Chicago che si affaccia sul lago Michigan, quando è stato investito da un'auto. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo: è morto poche ore dopo in ospedale. L'influencer si è fermata a prestare soccorso all'uomo fino all'arrivo della polizia, con cui ha anche parlato come testimone dello schianto. Non è stata subito arrestata. Solo dopo gli inquirenti hanno ricostruito la dinamica e per lei sono scattate le manette. Secondo gli inquirenti, il 59enne è stato investito mentre chi era al volante stava registrando una diretta su TikTok.
A incastrare l'influencer sarebbe stato proprio il live streaming. Nel video pubblicato sui social si sente il forte rumore dell'impatto, poi la tiktoker dice: "Ho appena investito qualcuno". E quindi interrompe la diretta. A bordo dell'auto si sente anche un bimbo che chiede cosa fosse successo, poi un'altra voce che chiede alla conducente se fosse ferita.
Dopo i fatti Tea Tyme ha chiuso al pubblico il suo account, rendendolo privato, poi ha cancellato la biografia dove c'erano alcune informazioni su di lei. Alcuni giorni dopo ha ospitato una live chiedendo alcune donazioni che le sarebbero servite per un "congedo mentale" dal web. Ed è scoppiata la polemica tra i suoi follower.