Usa, investe e uccide un pedone durante una diretta social: arrestata una tiktoker

Secondo la ricostruzione degli investigatori, Lucas stava attraversando la strada in un sobborgo di Chicago che si affaccia sul lago Michigan, quando è stato investito da un'auto. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo: è morto poche ore dopo in ospedale. L'influencer si è fermata a prestare soccorso all'uomo fino all'arrivo della polizia, con cui ha anche parlato come testimone dello schianto. Non è stata subito arrestata. Solo dopo gli inquirenti hanno ricostruito la dinamica e per lei sono scattate le manette. Secondo gli inquirenti, il 59enne è stato investito mentre chi era al volante stava registrando una diretta su TikTok.