L'influencer francese Jean Pormanove muore durante una diretta: indagini su torture e abusi

Una star del web francese, il 46enne influencer Raphael Graven, conosciuto online come Jean Pormanove e noto per le sue sfide estreme, è stato trovato morto dopo uno stream definito "dieci giorni di torture, deprivazione del sonno e ingestione di prodotti tossici". Il corpo è stato trovato domenica dalla polizia nell'abitazione dello streamer a Contes, nel dipartimento delle Alpi Marittime. La vicenda, che ha suscitato indignazione in francia, ha sollevato interrogativi sui limiti dei contenuti estremi online, e ha fatto scattare un'inchiesta della magistratura transalpina.