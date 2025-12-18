TikTok ha firmato l'accordo per vendere la sua attività negli Usa

Ricapitolando rapidamente: la Casa Bianca e il governo cinese avevano raggiunto a settembre un accordo di principio per vendere le operazioni statunitensi di TikTok a una joint venture controllata da un gruppo di investitori americani guidato da Andreessen Horowitz, Silver Lake e Oracle. Trump aveva emesso per la prima volta un ordine esecutivo nel 2020 chiedendo a ByteDance di vendere le operazioni statunitensi. Nel 2024 il Congresso ha approvato una legge per imporre il divieto dell'app qualora la vendita non fosse avvenuta. A gennaio la Corte Suprema ha confermato quella legge. Trump ne ha ripetutamente rinviato l'applicazione tramite una serie di ordini esecutivi, mentre la sua amministrazione cercava di negoziare una vendita.