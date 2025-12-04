Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
Nuove abitudini digitali

Italia, boom IA: ChatGpt prima porta d’accesso al web e TikTok leader sui social

Lo studio annuale di We Are Social evidenzia l'impatto crescente delle piattaforme automatizzate sulle abitudini degli utenti, sempre più connessi tramite smartphone

04 Dic 2025 - 07:08
ChatGPT OpenAI © OpenAi

ChatGPT OpenAI © OpenAi

In Italia ChatGpt risulta essere il principale canale di accesso al web attraverso strumenti di intelligenza artificiale, generando l’84% del traffico associato alle piattaforme IA. È quanto indicato nel rapporto Digital 2026 di We Are Social, che monitora periodicamente il comportamento digitale nel Paese. Secondo la rilevazione, l’89% degli italiani utilizza i social media almeno una volta a settimana, con TikTok in testa per capacità di catturare l’attenzione. L’analisi segnala inoltre che il 95,5% degli utenti si connette alla rete tramite dispositivi mobili.

Leggi anche

Politica internazionale, musica e grandi addii: ecco cosa hanno cercato gli italiani su Google nel 2025

Il "dominio" di ChatGpt

 Dal documento emerge il "dominio assoluto" di ChatGpt, il chatbot di OpenAI che ha da poco raggiunto i tre anni di attività. La ricerca evidenzia il cambiamento nelle modalità di consultazione delle informazioni online, "che non parte più solo dai motori tradizionali", includendo sempre più frequentemente le conversazioni con gli strumenti basati su IA. Il report rileva che oltre l’84% del traffico web generato dall’intelligenza artificiale deriva dai collegamenti proposti da ChatGpt, ridisegnando quindi il comportamento degli utenti nella selezione dei contenuti. Gli altri servizi si collocano su livelli nettamente più bassi: Copilot di Microsoft raggiunge l’8,55%, l’IA sviluppata da Perplexity si attesta al 4,23%, Gemini di Google al 2,08%, Claude di Anthropic allo 0,81% e la cinese DeepSeek allo 0,28%.

Chrome primo fra i motori di ricerca

 Sul fronte dei motori di ricerca tradizionali, Chrome di Google mantiene il primo posto in Italia con una quota del 66,85%, in aumento del 2,5% su base annua. Seguono Safari di Apple con il 17,51%, Edge di Microsoft al 4,28% e Firefox al 4,26%. "L'IA sta diventando un nuovo modo per cercare informazioni, un'abitudine che sta entrando nella vita quotidiana e che influenza sempre di più cosa scegliamo e perché", spiega Marta Prosperi, manager di We Are Social.

La vittoria dei social

 Il rapporto evidenzia anche che, tra le diverse categorie analizzate – dalla televisione ai servizi musicali, dai videogiochi ai podcast, fino alla radio – i social media rappresentano il contenuto più fruito settimanalmente dagli utenti italiani sopra i 16 anni, con un tasso di utilizzo dell’89,3%. TikTok si conferma il social consultato più a lungo ogni giorno, con un tempo medio di un’ora e mezza, seguito da YouTube (un’ora e dieci minuti), Instagram (un’ora e sette minuti) e WhatsApp (52 minuti).

Sullo stesso tema