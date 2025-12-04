Politica internazionale, musica e grandi addii: ecco cosa hanno cercato gli italiani su Google nel 2025

A dominare le ricerche di questo anno la morte di Papa Francesco, la crisi in Medio Oriente e l'exploit di Lucio Corsi a Sanremo
L'addio a Papa Francesco, i temi legati al Medio Oriente e Israele, l'exploit del cantante Lucio Corsi a Sanremo: sono questi alcuni dei temi o dei personaggi che nel 2025 in Italia hanno fatto registrare il maggiore numero di ricerche sui motori di ricerca, come rivela il rapporto “Un anno di ricerche di Google”.
Tra le ricerche in maggiore crescita nel 2025 spiccano gli addii a figure rilevanti della cultura, dello spettacolo e dell'informazione. Il dato più significativo riguarda la morte di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile, che ha generato un'ondata di commozione e una forte presenza internazionale a Roma in un momento delicato per gli equilibri diplomatici mondiali. Il report Google registra inoltre grande attenzione per la scomparsa di personalità molto amate dal pubblico italiano, come Pippo Baudo, storico volto della televisione, Giorgio Armani, icona mondiale della moda, Robert Redford, le gemelle Kessler ed Eleonora Giorgi. L'insieme di queste figure rappresenta un patrimonio culturale e mediatico di grande valore, e l'interesse online conferma il forte impatto che le loro storie hanno avuto sull'immaginario collettivo.
Le dinamiche geopolitiche hanno occupato una parte centrale delle ricerche, soprattutto attraverso le domande che gli utenti hanno rivolto a Google. Tra queste emergono interrogativi legati ai conflitti in Medio Oriente, come “perché Israele ha attaccato l'Iran e Gaza?”, ma anche quesiti riguardanti eventi globali, come i roghi che hanno interessato l'area di Los Angeles e lambito Hollywood, riassunti nella ricerca “perché Los Angeles brucia?”. Il report riporta anche domande connesse a figure politiche e giudiziarie, come “perché Sarkozy è in carcere”, e casi che hanno coinvolto cittadini italiani all'estero, come la detenzione della giornalista Cecilia Sala a Teheran, poi rilasciata. Tra le curiosità politiche compare anche “perché Leone XIV?”, legata all'elezione del successore di Papa Francesco.
Un capitolo significativo delle tendenze 2025 riguarda gli spettacoli, con un'attenzione particolare al Festival di Sanremo. A dominare la classifica dei personaggi più cercati è Lucio Corsi, rivelazione dell'edizione 2025 e secondo classificato, che conquista anche la vetta delle canzoni più cercate con “Volevo essere un duro”. Presente tra i nomi più digitati anche Olly, vincitore del Festival, insieme a Bianca Balti, che nel corso dell'anno ha raccontato sui social la sua malattia, e ai tennisti Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini, protagonisti della stagione sportiva.
Le ricerche degli italiani nel 2025 mostrano attenzione anche verso contenuti di intrattenimento. Sul fronte cinematografico emerge “Conclave”, uscito pochi mesi prima della morte di Papa Francesco, che ha suscitato ulteriore interesse dopo la scomparsa del pontefice. Per quanto riguarda le serie televisive, una delle più cercate è “Monster: La storia di Ed Gein”, segno della persistente attenzione verso il genere true crime. Accanto ai contenuti audiovisivi, si confermano popolari anche le ricerche culinarie, con il casatiello napoletano in cima alle ricette più digitate dell'anno.
Tra le ricerche legate al significato delle parole, la più richiesta nel 2025 è “parafilia”, termine utilizzato in ambito clinico per indicare pulsioni sessuali che possono rappresentare deviazioni rispetto al comportamento normativo. Subito dopo figura “separazione delle carriere”, espressione connessa al dibattito sulla riforma della giustizia che dovrebbe essere sottoposta a referendum nei prossimi mesi in Italia. L