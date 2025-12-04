Politica internazionale, musica e grandi addii: ecco cosa hanno cercato gli italiani su Google nel 2025

Le dinamiche geopolitiche hanno occupato una parte centrale delle ricerche, soprattutto attraverso le domande che gli utenti hanno rivolto a Google. Tra queste emergono interrogativi legati ai conflitti in Medio Oriente, come “perché Israele ha attaccato l'Iran e Gaza?”, ma anche quesiti riguardanti eventi globali, come i roghi che hanno interessato l'area di Los Angeles e lambito Hollywood, riassunti nella ricerca “perché Los Angeles brucia?”. Il report riporta anche domande connesse a figure politiche e giudiziarie, come “perché Sarkozy è in carcere”, e casi che hanno coinvolto cittadini italiani all'estero, come la detenzione della giornalista Cecilia Sala a Teheran, poi rilasciata. Tra le curiosità politiche compare anche “perché Leone XIV?”, legata all'elezione del successore di Papa Francesco.