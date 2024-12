Dai film migliori ai vip, dai personaggi morti alle ricette: ecco cosa hanno cercato gli italiani su Google nel 2024

Dodici mesi di ricerche online analizzate da Google per stabilire, come ogni dicembre, quali sono state le curiosità degli italiani. Nel 2024 si sono cercati informazioni sui film, sui personaggi famosi e anche sulle morti eccellenti. Ma ci sono state anche ricerche curiose come le ricette, come funzionano certi sport (in occasione delle Olimpiadi di Parigi) ma anche i consigli su come vestirsi... in particolari luoghi. Andiamo a vedere le varie classifiche.