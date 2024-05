Morte Franco Di Mare, chi è la donna che ha sposato due giorni prima di morire

La donna, compagna di Di Mare da otto anni, lavora per una società di ristorazione e - come riporta la Repubblica - aveva incontrato il giornalista nella sede Rai di Saxa Rubra, dove lei era la responsabile del catering del bar.

Come riporta Today, Berdini è romana, non ha figli e ha un cane, il cui nome è Lilli. Non ha mai rilasciato interviste e si è sempre mostrata riservata sulla sua relazione con Di Mare. Su Instagram, dove ha 40mila follower, pubblica pezzi di vita e racconta la sua passione per la moda.

"La donna che ha avuto la forza di sopportarmi, perfino quando non mi sopportavo neppure io", aveva detto Di Mare, parlando di lei. E ancora, come riporta Il Messaggero, che parla di colpo di fulmine tra i due, il giornalista aveva dichiarato: "Mi ha contagiato con il suo sguardo allegro sulla vita". Sempre stando al quotidiano romano, il giorno del matrimonio, Di Mare aveva detto alla sua autrice storica e amica Paola Miletich di essere "tanto felice".