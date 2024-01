"Povere creature", dopo il Leone d'Oro e i due Golden Globes vinti , è dato fra i principali contendenti agli Oscar, insieme a "Oppenheimer" e "Barbie". Come mattatrice c'è Emma Stone , nei panni di Bella Baxter, la creatura alla quale Godwin ha ridato vita, che compie un sorprendente viaggio di formazione, presa di coscienza di sé e liberazione, fisica, emotiva, culturale e sessuale. Un film che, nonostante l'ambientazione della Londra vittoriana, si rispecchia perfettamente nel nostro tempo. Qui gli uomini sono spesso persi, riflesso della crisi maschile di oggi? "Sicuramente nel film con grande humour, si raccontano uomini molto oppressivi nei confronti delle donne. Penso che molti nel vedere Povere Creature si riconoscano. Il film mostra anche come la capacità di resistenza dal punto di vista sessuale delle donne sia molto superiore alla nostra e questa probabilmente è una delle ragioni per cui gli uomini hanno fatto di tutto per tenerle sottomesse così a lungo", spiega Willem Dafoe.

Incontrando i giornalisti ha raccontato: "D'altra parte siamo nel pieno di un cambio epocale di posizione delle donne rispetto agli uomini. Forse 20 anni fa questo film non sarebbe stato così ben accolto come oggi". Comunque qui "si racconta un percorso di liberazione personale attraverso una prospettiva femminile, che è sostanziale".

La carriera e la stella sulla Walk of Fame

Nella sua lunga carriera attoriale Willem Dafoe ha oltre 100 film all'attivo, e ha girato con maestri come Scorsese, Stone, Von Trier, Lynch, Friedkin, Ferrara, Cronenberg, Spike Lee, Del Toro, ma anche con autori in ascesa come Sean Baker, Dee Rees e Robert Eggers (con cui torna in "Nosferatu", nelle sale Usa a fine 2024). La star ha appena ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame: "E' stata una bellissima cerimonia con amici e registi con cui ho lavorato, come Pedro Pascal e Patricia Arquette, hanno fatto discorsi meravigliosi. Mi sono sentito parte di una comunità". E spiega: "Quella stella mi sopravviverà. E sorveglierà dal marciapiede terreno di Los Angeles anche il mio viaggio nell'aldilà. Fa un po' impressione come gratifica universale ma è così".