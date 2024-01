L'attore americano ha festeggiato insieme ai colleghi e amici Patricia Arquette, Mark Ruffalo, Pedro Pascal e al regista Wim Wenders. Accanto a lui anche la moglie, la regista e produttrice italiana Giada Colagrande. "Questo è parte dell'intera storia di Hollywood, dell'intera storia del cinema , dell'intera storia di Los Angeles - ha detto l'attore 68enne - è uno strano girotondo, è qualcosa di cui non sapevo che avrei mai fatto parte, ma ne sono diventato parte; non e' mai stata un'ambizione, ma ora che sono qui, è bellissimo".

Anche per Willem Dafoe una stella sulla Walk of Fame di Hollywood.

Dafoe nella sua carriera ha recitato in oltre cento film: da "I cancelli del cielo" di Michael Cimino a "L'ultima tentazione di Cristo" di Martin Scorsese (al lavoro su un nuovo film su Gesù) da "Cosi' lontano cosi' vicino" di Wim Wenders a "Il paziente inglese" di Anthony Minghella. È stato il celebre Norman Osborn/Goblin nello "Spider-Man" di Sam Raimi; amato da Wes Anderson per cui ha recitato in tanti film, incredibile protagonista di un film su Vincent van Gogh con cui ha vinto la Coppa Volpi a Venezia, e' stato candidato quattro volte all'Oscar.

Tra le sue ultime interpretazione c’è' "Poor Things" di Yorgos Lanthimos, che ha appena vinto ai Golden Globe come miglior commedia.

Schnabel, da pittore prima ancora che da regista, racconta il genio "maledetto" del pittore addentrandosi nell'ardua sfida senza tempo del cinema che cerca di raccontare la pittura o addirittura la visione e la percezione di un artista. "L'unico modo di descrivere un'opera d'arte è fare un'opera d'arte", dice il regista stesso. E così la macchina da presa è essa stessa un pennello, cercando di trasmettere e indagare "la visione": il rapporto tra ambiente circostante ed essere umano (Van Gogh), attraverso la ricezione dei paesaggi, della natura e della luce.



Per entrare nel personaggio, Willem Dafoe ha raccontato: "Ho dovuto imparare a dipingere, era davvero necessario. In questo ovviamente mi ha aiutato Schnabel e solo allora ho capito meglio quello che avrei dovuto fare".

