Wes Anderson torna con la fanta-commedia "Asteroid City" e un cast di stelle: ecco il trailer

Simmetrie, palette di colori, sfilza di star.

In poche parole il cinema di Wes Anderson. Il regista è pronto a tornare in pista con "Asteroid City" e dal trailer che è stato condiviso in rete tutti i suoi tratti cult sono rispettati. Il titolo è quello del nome della cittadina in cui è ambientato il nuovo film, che verrà presentato in anteprima al 76esimo Festival di Cannes a maggio, prima di uscire nelle sale italiane il 14 settembre. Nel cast, tra gli altri, Margot Robbie, Tom Hanks, Scarlett Johansson.