Imane Khelif, qual è la differenza tra intersex e transgender?

Ma non solo l'Iss rispondere anche ad alcune Faq. Si può scegliere di essere intersex? "No, le variazioni delle caratteristiche del sesso (Vsc) o le differenze dello sviluppo del sesso (Dds) non sono una scelta. Si tratta di condizioni innate, ovvero presenti fin dalla nascita", scrivono gli esperti. Tutte le persone intersex presentano genitali atipici o ambigui? "No, persone intersex non presentano genitali ambigui ma genitali tipicamente femminili o maschili", chiarisce l'Iss. Infointersex è un sito web dedicato al benessere e alla salute delle persone intersex, nasce da una collaborazione tra l’Istituto Superiore di Sanità e l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (Unar) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito di un protocollo di intesa in materia di contrasto alle disuguaglianze sociosanitarie.