Match Carini-Khelif, interrogazione Fratelli d'Italia a Ue | La pugile azzurra incontra Meloni: "Mi ha detto di non mollare"

"Non me la sono più sentita di combattere dopo il primo minuto. Ho iniziato a sentire un dolore forte al naso. Non è da me arrendermi - ha detto l'azzurra in lacrime subito dopo l'incontro -. Io sono salita sul ring per mio padre, se mi sono fermata l'ho fatto solo per la mia famiglia". Carini evita di fare polemiche ("non sono nessuno per giudicare, se questa ragazza è qui ci sarà un motivo") limitandosi a dire di aver "sentito troppo dolore oggi", il direttore tecnico della federazione azzurra chiarisce che "qui oggi non c'è stata premeditazione" e aggiunge che la boxeur di Napoli era alle prese con una infiammazione al naso e stava prendendo antibiotici.