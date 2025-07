Bergamo, morto il tiktoker Thiago Elar: aveva raccontato sui social la sua storia di transgender

"Sono ancora qui. Domani ho appuntamento col medico che mi manderà in un posto migliore", le parole di Thiago Elar in uno degli ultimi video pubblicati. Un messaggio, che letto oggi, suona come una premonizione. In un altro, ancora più esplicito, diceva ancora: "Sto aspettando di andare in un posto… mi porterà alla fine dei miei giorni probabilmente".