Verona, ciclista investito sulla pista ciclabile

Forse colpito da un secondo ciclista, poi allontanatosi. Ha sbattuto violentemente la testa

25 Dic 2025 - 21:55
© Istockphoto

Un ciclista di 60 anni residente a Montorio, nel comune di Verona, è ricoverato in codice rosso al Polo Confortini di Verona dopo essere caduto nel pomeriggio lungo la pista ciclabile di via Da Legnago, che collega la frazione di Montorio con Borgo Venezia. L'uomo, a bordo di una bicicletta elettrica, è caduto battendo violentemente la testa. Pare possa essere stato colpito da un secondo ciclista, poi allontanatosi. La polizia locale di Verona è alla ricerca di testimoni. Sul posto sono intervenute due pattuglie del Reparto motorizzato per i rilievi. Tra la vigilia di Natale e oggi la polizia locale di Verona ha rilevato undici incidenti, tra cui due fuoriuscite autonome nella notte, una nei pressi del casello di Verona Nord e l'altra lungo la tangenziale sud tra l'uscita della Transpolesana e San Martino Buonalbergo. 

