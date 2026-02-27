Riva del Garda, uccise la compagna buttandola giù dal terzo piano: 22 anni a Ion Gavrila

Inizialmente la ricostruzione dei fatti aveva puntato sull'ipotesi di un suicidio. Una posizione fortemente contrastata dalla procura, che aveva chiesto 24 anni di pena all'allora compagno della donna. L'uomo, che nel frattempo era tornato in Romania, non ha mai confessato. A incastrarlo sarebbero state le registrazioni della telecamera di videosorveglianza di un negozio, a pochi metri dall'appartamento. Ma anche la perizia medico legale, che avrebbe accertato una caduta di schiena non compatibile con il gesto volontario.