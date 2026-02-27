Firenze, uomo trovato morto in casa: ipotesi omicidio
Da quanto emerso, presenterebbe ferite da arma da taglio e nell'appartamento sarebbero stati trovati altri feriti
© carabinieri
Un uomo è stato trovato morto in un'abitazione a Firenze, tra le zone di Careggi e Castello, a nord della città. Tra le ipotesi c'è anche quella di un omicidio: da quanto emerso, presenterebbe ferite da arma da taglio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118.
Sul luogo, dove sta operando la scientifica dei carabinieri, è arrivato anche il pm di turno. La casa dove è morto l'uomo sarebbe abitata anche da altre persone e nell'appartamento sarebbero stati trovati altri feriti.