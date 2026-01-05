Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Gli ultimi momenti accanto alla compagna

Firenze, muore clochard di 25 anni: donati gli organi | "Voleva così"

Aveva problemi di tossicodipendenza, sarebbe morto per un'overdose: è stato ritrovato sotto un ponte

05 Gen 2026 - 17:40
© Ansa

© Ansa

È morto dopo settimane di agonia all'ospedale Careggi di Firenze. Aveva appena 25 anni e prima di andarsene aveva chiesto ai medici di donare i suoi organi. Erano queste le sue ultime volontà. Tre settimane fa era stato trovato sotto un ponte sulla riva dell'Arno. 

Chi era la vittima

 Un giovanissimo senzatetto, che viveva e vagava ai margini del capoluogo toscano senza una casa. Su di lui non si hanno informazioni, si conoscono solo le sue iniziali: C.F. A quanto risulta sarebbe stato trovato a Firenze, sotto un ponte, in arresto cardiaco, tre settimane fa. Le sue condizioni erano disperate. Gli agenti che lo hanno trovato hanno provato a salvarlo, subito la chiamata al 118 e il ricovero all'ospedale di Careggi. 

Le sue ultime volontà

 Il ragazzo quando ancora era in vita ha espresso la volontà di autorizzare l’espianto dei suoi organi. Venerdì scorso il pm della procura di Firenze Antonio Natale ha autorizzato la donazione, i medici, accertata la morte celebrale, hanno staccato la spina. Dopo 17 giorni è morto. 

L'ipotesi overdose

 Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti il giovane aveva problemi di tossicodipendenza e sarebbe morto per un'overdose. Anche la sua compagna, con lui nelle ultime ore, era dipendente dalla droga. Di lei non si hanno più tracce. 

Ti potrebbe interessare

droga
clochard
firenze

Sullo stesso tema