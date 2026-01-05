Firenze, muore clochard di 25 anni: donati gli organi | "Voleva così"

Aveva problemi di tossicodipendenza, sarebbe morto per un'overdose: è stato ritrovato sotto un ponte
© Ansa
È morto dopo settimane di agonia all'ospedale Careggi di Firenze. Aveva appena 25 anni e prima di andarsene aveva chiesto ai medici di donare i suoi organi. Erano queste le sue ultime volontà. Tre settimane fa era stato trovato sotto un ponte sulla riva dell'Arno.
Un giovanissimo senzatetto, che viveva e vagava ai margini del capoluogo toscano senza una casa. Su di lui non si hanno informazioni, si conoscono solo le sue iniziali: C.F. A quanto risulta sarebbe stato trovato a Firenze, sotto un ponte, in arresto cardiaco, tre settimane fa. Le sue condizioni erano disperate. Gli agenti che lo hanno trovato hanno provato a salvarlo, subito la chiamata al 118 e il ricovero all'ospedale di Careggi.
Il ragazzo quando ancora era in vita ha espresso la volontà di autorizzare l’espianto dei suoi organi. Venerdì scorso il pm della procura di Firenze Antonio Natale ha autorizzato la donazione, i medici, accertata la morte celebrale, hanno staccato la spina. Dopo 17 giorni è morto.
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti il giovane aveva problemi di tossicodipendenza e sarebbe morto per un'overdose. Anche la sua compagna, con lui nelle ultime ore, era dipendente dalla droga. Di lei non si hanno più tracce.