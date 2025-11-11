Incendio in un edificio abbandonato alla periferia di Roma: un uomo si lancia dalla finestra per salvarsi, grave in ospedale

Roma, incendio in un edificio occupato alla periferia: un ferito
I vigili del fuoco sono intervenuti per evacuare circa 200 senzatetto che avevano cercato riparo per la notte
Un uomo è rimasto ferito in un incendio in un edificio abbandonato, alla periferia di Roma, mentre stava cercando di sfuggire alle fiamme, ed è stato portato in codice rosso all'ospedale Pertini. All'interno della struttura in cui si è sviluppato il rogo, in zona Tor Sapienza, c'erano circa 200 senzatetto che nello stabile avevano trovato rifugio per la notte. Il ferito, in pericolo di vita, si è lanciato da uno dei piani alti dello stabile. Sono intervenuti, oltre ai carabinieri e alla polizia, anche i vigili del fuoco con due autobotti e un'autoscala, con cui stanno evacuando le persone rimaste all'interno.
Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 7:30 della mattina, per motivi ancora da accertare. I vigili del fuoco stanno cercando di mettere in sicurezza i clochard che si trovavano nell'edificio. La colonna di fumo salita dall'edificio è visibile a diversi chilometri di distanza. Sembra che abbia preso fuoco un parcheggio vicino, pieno di gomme e rame accatastate.
L'uomo rimasto ferito, in pericolo di vita, si era lanciato da uno dei piani alti dell'edificio per cercare di salvarsi dalle fiamme, secondo quanto fanno sapere fonti investigative.
A lanciare l'allarme sono stati alcuni agenti della polizia locale, che hanno subito allertato i vigili del fuoco.