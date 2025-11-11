Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
MOLTI CLOCHARD NELLO STABILE

Incendio in un edificio abbandonato alla periferia di Roma: un uomo si lancia dalla finestra per salvarsi, grave in ospedale

I vigili del fuoco sono intervenuti per evacuare circa 200 senzatetto che avevano cercato riparo per la notte

11 Nov 2025 - 09:47

Un uomo è rimasto ferito in un incendio in un edificio abbandonato, alla periferia di Roma, mentre stava cercando di sfuggire alle fiamme, ed è stato portato in codice rosso all'ospedale Pertini. All'interno della struttura in cui si è sviluppato il rogo, in zona Tor Sapienza, c'erano circa 200 senzatetto che nello stabile avevano trovato rifugio per la notte. Il ferito, in pericolo di vita, si è lanciato da uno dei piani alti dello stabile. Sono intervenuti, oltre ai carabinieri e alla polizia, anche i vigili del fuoco con due autobotti e un'autoscala, con cui stanno evacuando le persone rimaste all'interno. 

Roma, incendio in un edificio occupato alla periferia: un ferito

1 di 3
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

Leggi anche

Napoli, esplosione in un palazzo: un morto e quattro feriti, grave una donna

Esplosione a Roma: 50 feriti, danni agli edifici | Installati rilevatori per verificare la qualità dell'aria

Il fumo visibile a km di distanza

 Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 7:30 della mattina, per motivi ancora da accertare. I vigili del fuoco stanno cercando di mettere in sicurezza i clochard che si trovavano nell'edificio. La colonna di fumo salita dall'edificio è visibile a diversi chilometri di distanza. Sembra che abbia preso fuoco un parcheggio vicino, pieno di gomme e rame accatastate. 

Il ferito si è lanciato da uno dei piani alti

 L'uomo rimasto ferito, in pericolo di vita, si era lanciato da uno dei piani alti dell'edificio per cercare di salvarsi dalle fiamme, secondo quanto fanno sapere fonti investigative. 

L'allarme dalla polizia locale

 A lanciare l'allarme sono stati alcuni agenti della polizia locale, che hanno subito allertato i vigili del fuoco. 

Ti potrebbe interessare

incendio
roma

Sullo stesso tema