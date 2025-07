Roma, esplode un deposito di gas e carburante al Prenestino: forte boato e colonna di fumo nero | Almeno 21 i feriti

Un'esplosione a un deposito di gas e carburante in via dei Gordiani, in zona Prenestino a Roma, ha provocato un grosso incendio. Si è levata una densa colonna di fumo visibile da gran parte della città ed è stato udito un forte boato in molti quartieri della Capitale. Il rogo ha provocato almeno 21 feriti, tra cui un vigile del fuoco (trasportato in ospedale), 8 poliziotti e un operatore del 118. Il bilancio, tuttavia, è ancora in evoluzione. Secondo quanto riporta Roma Today, "tra i contusi ci sarebbero anche alcuni passanti e diverse persone che abitano nella zona di via Romolo Balzani, a poca distanza dall'esplosione. Proprio lì una quarantina di persone sono state soccorse perché intrappolate in un palazzo con le fiamme arrivate fin lì".