Che cos'è il GPL: tutto quel che c'è da sapere, i vantaggi e i rischi

In condizioni ambientali normali, il GPL si presenta come un gas, ma per facilitarne il trasporto e l'utilizzo viene conservato e distribuito in forma liquida, mantenuto sotto pressione. Essendo incolore e inodore allo stato puro, viene addizionato con sostanze odorose per permettere di individuare facilmente eventuali fughe. La sua versatilità ne consente l'impiego in cucine, caldaie, stufe, veicoli e anche in ambito industriale e ricreativo, come nei campeggi. Il successo del GPL è legato soprattutto alla sua elevata resa calorifica e al costo generalmente più competitivo rispetto ad altre fonti energetiche.