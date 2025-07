Orrore in Polonia, prete uccide un senzatetto con un'ascia

Un parroco della diocesi di Varsavia, in Polonia, ha ucciso un senzatetto. L'arcidiocesi, che ha chiesto alla Santa Sede di ridurre il sacerdote allo stato laicale, ha annunciato la collaborazione con le autorità nel processo penale. "Non ho parole né tantomeno una spiegazione o una giustificazione. Sono sconvolto e sconvolto dalla notizia che uno dei miei sacerdoti ha brutalmente assassinato un uomo, un povero senzatetto", ha affermato l'arcivescovo di Varsavia, monsignor Adrian Galbas. Il parroco sessantenne del comune di Tarczyn ha avuto una discussione con la vittima, ha estratto un'ascia e lo ha colpito alla testa, per poi dargli fuoco mentre era ancora vivo.