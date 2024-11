Bari, "clochard usato come bersaglio umano": tre arresti per omicidio

I giovani erano arrivati lì a piedi e poi, sempre a piedi, hanno raggiunto la piazza di Ceglie del Campo, dove sono andati via insieme agli altri tre. Fondamentali per le indagini, oltre alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona che hanno aiutato a ricostruire i percorsi dei giovani, anche le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, parente di uno dei tre, che ha confermato agli inquirenti l'identità degli aggressori raccontando anche di come questi siano entrati in possesso dell'arma, acquistata da un rivenditore del quartiere Japigia, minorenne, dal quale inizialmente avrebbero voluto comprare una moto. Non convinti dal mezzo, avrebbero quindi deciso di comprare la pistola per 250 euro. L'arma non è stata ancora trovata, il rivenditore è indagato per ricettazione.