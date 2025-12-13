Trovato cadavere di un uomo in un baule in una casa nel Fiorentino

Le condizioni del cadavere farebbero risalire la morte a molto tempo prima del ritrovamento. La casa è in via Nievo a Sant'Angelo a Lecore, nel comune di Campi Bisenzio (Firenze). Gli stessi vigili urbani avevano fatto un primo intervento la sera del 12 dicembre in base a una segnalazione che hanno ricevuto, non è chiaro al momento se dai vicini o dal 118 per un intervento di soccorso proprio all'anziana donna. In quella prima ispezione di venerdì non era però emerso nulla, poi sono tornati e in una delle camere hanno individuato il baule con il cadavere. La donna era in gravi condizioni di salute ed è stata ricoverata in ospedale. I figli sono stati accompagnati presso gli uffici della polizia locale di Campi e sono stati sentiti. Da quanto emerge la famiglia non risulta fra quelle seguite dagli assistenti sociali.