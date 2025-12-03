Ex postino scomparso a Gorizia, le ossa trovate in giardino sono le sue

La corrispondenza dei resti con Vito Mezzalira è stata stabilita dalle impronte di denti e mandibola. Sarà, però, l'autopsia, il cui incarico sarà conferito il 16 dicembre, a ufficializzare l'identità. E l'esame autoptico sarà effettuato, per conto della Procura, dal direttore della Medicina legale dell'Università di Trieste, Stefano D'Errico, e da Manuel Gianvalerio Belgrano, direttore della Struttura complessa di Radiologia dell'Azienda sanitaria giuliano isontina di Trieste. L'esame si preannuncia comunque difficile a causa del cattivo stato di conservazione dei resti.