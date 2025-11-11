Gorizia, la sorella dell'ex postino scomparso: "Quel fotomontaggio mi ha fatto capire che la compagna mentiva"

Mariuccia Orlando è indagata per omicidio insieme al fratellastro Moreno Redivo. Gli inquirenti ritengono che la donna abbia continuato a riscuotere la pensione dell'ex compagno, circa 1.500 euro al mese, per diversi anni, accumulando una somma vicina ai 100 mila euro. "Ma come è possibile che la pensione venga ritirata? Le chiedevo - ricorda la sorella -. E lei mi diceva che lo faceva per conto di Vito. A un certo punto ha preso a raccontarmi che mio fratello si era dovuto nascondere in una località segreta perché era inseguito da persone pericolose alle quali doveva dei soldi. Un posto che conosceva solo lei e dove gli portava periodicamente il denaro".