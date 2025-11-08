Logo Tgcom24
Cronaca
RITROVAMENTO A SAGRADO

Svolta nelle indagini sull'ex postino scomparso a Gorizia: trovati resti umani nel giardino di casa

La scoperta nella villetta di proprietà di Vito Mezzalira: i resti potrebbero appartenere all'uomo scomparso nel 2019. La convivente e il fratello della donna sono indagati per omicidio e soppressione di cadavere

08 Nov 2025 - 07:59
© Ansa

© Ansa

Alcuni resti umani sono stati trovati nel giardino della villetta di Vito Mezzalira, l'ex postino di 70 anni sparito nel 2019 a Sagrado, in provincia di Gorizia. Gli accertamenti anatomopatologici stabiliranno se appartengono all’uomo, scomparso ormai da sei anni. Il ritrovamento, secondo quanto riporta Il Piccolo, è avvenuto nel corso di un nuovo sopralluogo disposto dalla procura di Gorizia, che coordina le indagini con la pm Giulia Cappella.

Il sopralluogo con il georadar e gli scavi

 Le ricerche sono state condotte da una trentina di uomini tra carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Gorizia, vigili del fuoco e personale tecnico di supporto. L’attività è stata resa possibile grazie all’impiego del georadar e di unità cinofile specializzate, che hanno permesso di individuare le anomalie nel terreno e, di conseguenza, i resti umani. Le operazioni si sono svolte nella giornata di venerdì, a quasi due anni di distanza dall’ultimo sopralluogo nella stessa abitazione.

I sospetti sulla convivente e sul fratello

 Due persone risultano indagate per omicidio e soppressione di cadavere: la convivente di Vito Mezzalira e il fratello di lei.  Vito Mezzalira era scomparso nel 2019 all’età di 70 anni, senza lasciare tracce. Gli accertamenti sui resti sono affidati ai periti nominati dalla Procura, che dovranno stabilire se i reperti appartengono all’ex postino e da quanto tempo si trovano nel terreno. L’esito delle analisi sarà determinante per comprendere la dinamica dei fatti e per valutare eventuali ulteriori provvedimenti giudiziari.

