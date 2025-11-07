Fingeva di essere Maddie McCann: 24enne polacca riconosciuta colpevole di stalking

Gli inquirenti hanno sostenuto che la 24enne fosse mossa da mitomania e da possibili interessi economici, legati alla visibilità ottenuta online grazie alla vicenda. Con lei è comparsa davanti ai giudici anche Karen Spragg, 61 anni, originaria di Cardiff (Galles), accusata di averla aiutata e sostenuta nella sua campagna di molestie. Il tribunale ha dichiarato Wendelt colpevole. La pena definitiva e l'eventuale ingiunzione restrittiva saranno stabilite dal giudice nei prossimi giorni. Madeleine McCann era scomparsa all'età di tre anni nel maggio 2007 mentre si trovava in vacanza con la famiglia nella località turistica di Praia de Luz, nell'Algarve portoghese. Nonostante anni di indagini internazionali, la piccola non è mai stata ritrovata e secondo gli inquirenti è presumibilmente deceduta da tempo.