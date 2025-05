Maddie McCann, il ricordo della famiglia nel 18esimo anniversario della scomparsa: "Continua a essere qui con noi"

In occasione del 18esimo anniversario della scomparsa di Maddie McCann, avvenuta il 3 maggio 2007 in Portogallo quando la bambina britannica aveva 3 anni, la famiglia della piccola ha pubblicato un ricordo sui social. "Non importa quanto sia vicina o lontana, lei continua a essere qui con noi, ogni giorno, ma soprattutto nel suo giorno speciale. Continuiamo a 'celebrarla' come la persona molto bella e unica che è. Ci manca", si legge nel post condiviso sulla pagina Facebook "Official Find Madeleine Campaign".