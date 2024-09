Maddie McCann, "Brueckner ha confessato di aver rapito una bimba in Portogallo": parla il compagno di cella del pedofilo

Parlando al tribunale regionale di Braunschweig, dove Brueckner è processato per reati sessuali non correlati, Laurentiu Codin ha raccontato una storia che presenta sorprendenti somiglianze con la notte della scomparsa di Maddie. "Mi ha detto che in Portogallo aveva rubato lì. Era in una regione dove ci sono alberghi e vivono persone ricche", ha detto Codin. "Ha detto che c'era un posto con una finestra aperta, lui stava cercando soldi. Ha detto di non averne trovati ma di aver trovato una bambina e di averla presa. Poi ha detto che, due ore dopo, c'erano polizia e cani dappertutto, quindi se n'è andato lontano. Mi ha anche detto che con lui c'era un'altra persona con cui aveva avuto una discussione, presumibilmente la sua donna".