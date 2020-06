"Maddie McCann è morta", la polizia tedesca avvisa i genitori della bimba

Il procuratore tedesco Hans Christian Wolters ha scritto ai genitori di Madeleine "Maddie" McCann comunicando loro che la bambina, scomparsa nel 2007 in Portogallo , sarebbe morta. "Abbiamo concrete evidenze che il nostro sospetto ha ucciso Madeleine", ha dichiarato il magistrato riferendosi al 43enne Christian Brueckner , già condannato per pedofilia. "Siamo vicini al vostro dolore" , ha inoltre scritto Wolters in una lettera ai genitori della bimba.

"Rivelare troppi dettagli troppo presto metterebbe a repentaglio le indagini in corso", ha sottolineato il procuratore. A inizio giugno la procura di Braunschweig aveva annunciato di avere indagato per omicidio Brueckner, attualmente in carcere in Germania.