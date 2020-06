Maddie: il sospetto omicida è indagato anche per il caso di René, bimbo di 6 anni scomparso nel '96

Il 43enne tedesco sospettato di avere rapito e ucciso la piccola Madeleine McCann nel 2007 in Portogallo, Christian Brueckner, è indagato dalle autorità del Paese anche per la scomparsa di un bambino di 6 anni - sempre in Portogallo - nel 1996, oltre che per la sparizione della piccola Inga Gehricke nel 2015 in Germania. Lo riporta la stampa internazionale.