Maddie: sospetto omicida indagato in altro caso bimba scomparsa

Il sospetto si è vantato in un bar - Sarebbe entrato nei radar delle forze di polizia fin dal 2017 il 43enne pluripregiudicato Christian Bruckner, già condannato per vari reati sessuali di pedofilia e non. Secondo i media britannici, l'uomo si sarebbe tradito vantandosi con un compagno di bevute di sapere "cosa era successo" a Maddie mentre entrambi si trovavano in un bar tedesco e guardavano un servizio televisivo sul decennale del caso.

L'episodio, non confermato per ora da alcuna fonte ufficiale, risalirebbe appunto al 2017: lo stesso anno in cui risulta che il nome del sospetto sia giunto all'orecchio anche di Scotland Yard, seppure inizialmente senza seguito.