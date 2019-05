Scomparsa di Maddie McCann, dopo 12 anni la polizia segue una nuova pista

A dodici anni dalla scomparsa di Madeleine McCann , la bambina britannica di tre anni sparita il 3 maggio 2007 a Praia de Luz, in Portogallo, la polizia ha dichiarato di essere in possesso di un " nuovo indizio " e di un "nuovo sospetto" ma, come spiegano i giornali locali, sui dettagli c'è ancora massimo riserbo. Gli investigatori avrebbero però grossi dubbi sul fatto che la bimba, che oggi avrebbe 16 anni, sia ancora viva.

La nuova linea a cui sta lavorando la polizia portoghese, che ha ricevuto nuovi fondi per proseguire l'inchiesta, non tirerebbe in ballo i genitori di Maddie, Kate e Gerry McCann, che, in occasione dell'anniversario, hanno scritto sul sito "Find Maddie Campaign": "E' di nuovo quel momento dell'anno".



Anche Scotland Yard ha presentato domanda al ministero dell'Interno per avere ulteriori finanziamenti per continuare le indagini, già costate oltre undici milioni di sterline. "Un team molto piccolo continua a lavorare su questo caso con i colleghi portoghesi", hanno spiegato le autorità.