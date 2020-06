Caso Maddie, indagini su un tedesco sospettato d'omicidio

La polizia tedesca ha annunciato di avere aperto un'indagine su un nuovo sospetto nel caso di Madeleine McCann, la bambina inglese di tre anni sparita in Portogallo misteriosamente nel 2007. "Si tratta di un uomo tedesco di 43 anni, sospettato di omicidio", ha annunciato la polizia federale in un comunicato. L'uomo, un pluripregiudicato per reati sessuali, al momento si trova in carcere per altri crimini.