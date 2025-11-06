Scomparsa di Alessandro Venturelli, possibili avvistamenti nell’area di Torino dopo l’appello in tv

Un recente appello televisivo ha riportato l'attenzione sul caso di Alessandro Venturelli, il giovane di Sassuolo scomparso il 5 dicembre 2020. A quasi cinque anni dalla sparizione, la madre, Roberta Carassai, ha ricevuto diverse segnalazioni che indicherebbero la possibile presenza del figlio nell'area centrale di Torino. Le informazioni si concentrano su alcune zone del centro storico, tra via Milano e via XX Settembre, nei pressi del Duomo e della fermata del tram "Corte d'Appello". La donna ha confermato di aver ricevuto numerose chiamate da cittadini che ritengono di averlo visto: "Ogni segnalazione per noi è importante, ma fino a quando non ci sarà una conferma fotografica o ufficiale non possiamo trarre conclusioni".