Ex postino scomparso a Gorizia, da Google Earth una svolta per le indagini



È stata la sorella della vittima, come detto, a far partire le indagini della procura. A quanto sarebbe emerso, per quattro anni - dal 2019 al 2023 - la convivente di Mezzalira avrebbe continuato a riscuotere la pensione. All'inizio si pensava si trattasse solo di una truffa ai danni dello Stato, e invece, dopo la macabra scoperta, si indaga per omicidio. Sulla sorte dell'ex postino erano circolate tante ipotesi: la compagna aveva raccontato di una possibile "fuga all'estero" dell'uomo per amore o perché inseguito dai creditori. Piste ritenute dagli inquirenti poco credibili, perché Mezzalira, dopo un primo matrimonio dal quale erano nati due figli, aveva investito tutti i suoi risparmi nella villetta dove contava di vivere una vecchiaia serena.