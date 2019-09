Usa, scomparso 22 anni fa: i suoi resti ritrovati con una ricerca su Google Earth

I resti di un uomo scomparso 22 anni fa in Florida sono stati ritrovati in un'auto affondata in uno stagno grazie a Google Earth. William Moldt era considerato disperso dal 7 novembre 1997, giorno del suo ultimo avvistamento a Lantana, in Florida. Secondo le informazioni raccolte dagli inquirenti, Moldt non era più rientrato a casa dopo avere trascorso una serata in un locale notturno. L'indagine della polizia, aperta subito dopo la scomparsa, non aveva dato alcun esito per tutti questi anni.