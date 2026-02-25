Bimba morta a Bordighera, le sorelline restano in una struttura protetta

Hanno otto e nove anni le sorelline della bimba trovata senza vita in casa a Bordighera e da quel tragico 9 febbraio, giorno della scomparsa, sono in una struttura protetta e lì vi rimarranno fino alla decisione del giudice del Tribunale dei Minori di Genova se affidarle alla madre Manuela Aiello o al papà. Se per la morte della piccola Beatrice, la Procura di Imperia ha aperto un fascicolo per omicidio preterintenzionale che vede indagati la mamma e il nuovo compagno, Emanuel Iannuzzi, dal punto di vista civilistico si è aperta oggi la causa tra padre e madre delle minori per l'affidamento.