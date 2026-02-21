Bordighera, bimba di due anni morta: sulla gamba l’impronta di una scarpa

La vicenda si è consumata nella frazione di Montenero, nell’entroterra tra Bordighera e Perinaldo. La mattina del nove febbraio la donna ha chiamato il 112 dicendo che la figlia "non si muoveva più". All’arrivo dei soccorritori la bambina era già priva di vita. Sul corpo erano stati notati diversi lividi, alcuni ritenuti compatibili anche con colpi inferti con un oggetto duro. Il contesto familiare è ora al centro dell’inchiesta: una separazione conflittuale, il padre naturale in carcere e l’intervento dei servizi sociali. Indagato per omicidio preterintenzionale anche il compagno della madre, presente nell’abitazione la notte tra l’otto e il nove febbraio, mentre gli investigatori cercano di ricostruire con precisione quanto accaduto nelle ore precedenti alla morte della piccola.