Bordighera, bimba di due anni morta: sulla gamba l’impronta di una scarpa
Il dettaglio emerso dall’autopsia rafforza l’ipotesi di violenze. La madre è in carcere per omicidio preterintenzionale, indagato anche il compagno
© Ansa
Un’impronta parziale di scarpa sulla gamba della piccola. È il particolare emerso dall’autopsia sul corpo della bambina di due anni morta nei giorni scorsi nell’entroterra di Bordighera (in provincia di Imperia), e per il cui decesso la madre si trova in carcere con l’accusa di omicidio preterintenzionale. Secondo quanto anticipato dal Secolo XIX, il livido potrebbe essere stato provocato da un calcio.
L’esame autoptico, disposto dalla Procura e affidato a Francesco Ventura, direttore di medicina legale del policlinico San Martino, avrebbe rilevato il segno compatibile con una suola. L’ipotesi principale resta quella di una emorragia cerebrale, scatenata da una serie di concause e divenuta fatale con il passare del tempo. La madre, detenuta nel carcere genovese di Pontedecimo, continua a sostenere che la figlia sia caduta dalle scale. Una versione che gli inquirenti stanno verificando alla luce degli elementi raccolti.
La vicenda si è consumata nella frazione di Montenero, nell’entroterra tra Bordighera e Perinaldo. La mattina del nove febbraio la donna ha chiamato il 112 dicendo che la figlia "non si muoveva più". All’arrivo dei soccorritori la bambina era già priva di vita. Sul corpo erano stati notati diversi lividi, alcuni ritenuti compatibili anche con colpi inferti con un oggetto duro. Il contesto familiare è ora al centro dell’inchiesta: una separazione conflittuale, il padre naturale in carcere e l’intervento dei servizi sociali. Indagato per omicidio preterintenzionale anche il compagno della madre, presente nell’abitazione la notte tra l’otto e il nove febbraio, mentre gli investigatori cercano di ricostruire con precisione quanto accaduto nelle ore precedenti alla morte della piccola.