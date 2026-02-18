Tentato rapimento a Bergamo, l'uomo al gip: "Pensavo fosse un peluche”

L’episodio risale a sabato 14 febbraio, alla Esselunga di via Corridoni a Bergamo. L’uomo, arrivato da poco in Italia e senza precedenti, ha incrociato la bambina di un anno e mezzo che usciva con la madre dall'ingresso principale del supermarket. Prima una camminata normale, poi lo scatto improvviso. A quel punto il cittadino romeno ha afferrato violentemente per le gambe la bambina tirandola verso l'interno del locale. Nel tentativo di strappare la piccola dalla presa della mamma, la bambina ha riportato una frattura del femore sinistro e della tibia. Il padre e alcuni coraggiosi clienti sono intervenuti immobilizzando l’uomo fino all’arrivo della polizia.