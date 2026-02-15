Tentato rapimento a Bergamo, i genitori della bambina: "Abbiamo avuto paura"
Responsabile un 47enne di origini romene senza fissa dimora
"Sono stati attimi davvero concitati, siamo davvero molto scossi". Parlano così i genitori della bambina di un anno e mezzo aggredita in un supermercato di Bergamo da un uomo di origini romene, un senza fissa dimora di 47 anni, che ha tentato di sottrarla alla madre fratturandole un femore.
La coppia, sui quarant'anni, vive a Bergamo, e alla polizia che è intervenuta per arrestare l'uomo ha chiesto riservatezza per tutelare la bambina. "Non ci siamo subito resi conto della gravità della situazione. Più che a un rapimento, abbiamo temuto volesse farle del male lanciandola o facendola cadere", si limitano ad aggiungere, ringraziando "le persone che sono intervenute per aiutarci".