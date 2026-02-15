Tentato rapimento a Bergamo, i genitori della bambina: "Abbiamo avuto paura"

La coppia, sui quarant'anni, vive a Bergamo, e alla polizia che è intervenuta per arrestare l'uomo ha chiesto riservatezza per tutelare la bambina. "Non ci siamo subito resi conto della gravità della situazione. Più che a un rapimento, abbiamo temuto volesse farle del male lanciandola o facendola cadere", si limitano ad aggiungere, ringraziando "le persone che sono intervenute per aiutarci".