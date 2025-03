Milano, tenta di rapire due bambini fuori dalla scuola: arrestato un 50enne

Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Milano per aver cercato di rapire prima una bambina di 10 anni e in seguito un altro minore della stessa scuola, la primaria Cabrin di via delle Forze Armate. I genitori che hanno assistito alla scena sono riusciti a evitare il peggio. È quanto riporta l'agenzia di stampa LaPresse. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è accusato di tentato sequestro di persona e sottrazione di persona incapace (poiché si tratta di minori). L'episodio è avvenuto durante l'orario di ingresso scolastico, quando l'istituto è molto affollato. Secondo le testimonianze, il 50enne ripeteva "voglio un bambino".