Bergamo, tenta di rapire una bambina di un anno e mezzo in un supermercato: arrestato

Sono circa le 13 di sabato14 febbraio, mamma, papà e la figlia di un anno e mezzo stanno uscendo da un supermercato di Bergamo. Sulla porta incrociano un uomo che senza esitazione afferra con violenza la piccola per le gambe e tenta di portarla via. Fortunatamente, la pronta reazione dei genitori e l'aiuto degli addetti del supermercato ha evitato il rapimento: il padre ha bloccato l'uomo, la madre teneva con sé la bambina.