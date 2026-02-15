Bergamo, tenta di rapire una bambina di un anno e mezzo in un supermercato: arrestato
Nella concitazione a piccola ha riportato la frattura di un femore
Sono circa le 13 di sabato14 febbraio, mamma, papà e la figlia di un anno e mezzo stanno uscendo da un supermercato di Bergamo. Sulla porta incrociano un uomo che senza esitazione afferra con violenza la piccola per le gambe e tenta di portarla via. Fortunatamente, la pronta reazione dei genitori e l'aiuto degli addetti del supermercato ha evitato il rapimento: il padre ha bloccato l'uomo, la madre teneva con sé la bambina.
Termina, dunque, con un grande spavento per la famiglia e con l'arresto da parte della polizia di un cittadino romeno di 37 anni senza fissa dimora e incensurato. La visione delle immagini delle telecamere di sicurezza del supermercato hanno permesso alla polizia di ricostruire i fatti e di accusare l'uomo per tentato sequestro di persona nonché di lesioni personali aggravate.
La bambina è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti clinici, che hanno evidenziato una frattura del femore, provocata dalla violenza con cui l'uomo ha cercato di afferrarla.