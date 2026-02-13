Bimba morta a Bordighera, indagato il compagno della madre

Il gip Massimiliano Botti di Imperia non ha convalidato l'arresto, ma ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, ravvisando i gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di inquinamento delle prove nei confronti di Manuela A., 43 anni, la donna di Bordighera indagata con l'accusa di omicidio preterintenzionale per la morte della figlioletta di due anni, di nome Beatrice, avvenuta lunedì scorso nell'abitazione di regione Montenero. Difesa dagli avvocati Bruno Di Giovanni e Laura Corbetta, la donna ha risposto alle domande del giudice dalla sezione femminile del carcere genovese di Pontedecimo dove è reclusa, volendo chiarire la propria posizione.